İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tartıştıkları gencin kafasında sandalye kırdılar

Antalya’da bir grup, tartıştıkları genci sandalyelerle darp etti.

Antalya'da bir grup, tartıştıkları genci sandalyelerle darp etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sosyal medyada paylaşılan ve dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde yaşandığı belirtilen görüntülerde, 5 kişilik bir grup ile bir genç arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışa kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık bir anda karıştı. Grup, eline aldığı plastik ve ahşap sandalyeleri gencin üzerinde kırdı. Darp edilen genç yere yığılırken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı, kavgaya taraf diğer gruptakilerin ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.