Tarzıyla farkını gösterdi

Antalya Hyundai Bayii Cangarlar Otomotiv'de satışa sunulan Yeni Elentra, sportif tasarımı ile büyük beğeni topladı. Yeni Elentra'nın basın tanıtım toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Test sürüşünün de yapıldığı toplantıya, Türkiye Satış müdürü Tolga Baltaoğlu ve Bölge Müdürü Berkay Dinçerler'in yanı sıra Cangarlar Otomotiv Genel Müdürü Hakan İbaç katıldı. Yeni Hyundai Elantra'nın yeni modeli 1.6 litre MPİ benzinli 127 beygirlik motor ve 6 ileri otomotik şanzıman satışa sunulduğu 1990 yılından bu yana 11 milyondan fazla satış adetine ulaştı.

6'ıncı versiyon yeni makyajlı

Cangarlar Otomotiv Genel Müdürü Hakan İbaç, markanın tüm zamanların en çok satılan modellerinden biri olan Elantra'nın, dünya genelinde en çok bilinen model ve aynı zamanda markanın ürettiği ilk C segmenti otomobili olarak önemli bir şöhrete sahip olduğunu vurguladı. İbaç; “Bu önemli gücü arkasına alan markamız Amerika ve Asya pazarlarında başarıdan başarıya koştuğu bu modelimiz, şimdi de altıncı neslinin makyajlı versiyonuyla ülkemizde de satışa sunuluyor” dedi.

İbaç ayrıca, tüm dünya genelinde bugüne kadar 250'den fazla ödülün de sahibi olan Elantra'nın, birçok ülkede de “Yılın Otomobili” seçildiğini hatırlatarak açıklamasına şöyle devam etti; “Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanarak daha dinamik ve daha sportif bir tasarıma kavuştu. Şu anda satışlarımız piyasa normlarının ortalamasında devam ediyor.”