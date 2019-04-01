Taş: "2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz"

İbrahim Ethem Taş 31 Mart Yerel Seçimlerini Değerlendirdi. Taş “ Antalyamız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde kesinleşmemiş sonuçlara göre aldığı yüzde 51,63'lük oy oranına ve Antalya'da artan Cumhur İttifakı oylarını hatırlatan Taş “ Ülkemiz ve Antalyamız için önemli bir seçimi daha geride bıraktık. Büyük bir demokrasi şöleni içerisinde geçen 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde kazanan, kesinleşmemiş rakamlara göre yüzde 51,63'lük oy oranıyla Cumhur İttifakımız olmuştur. Antalya'da geçtiğimiz yıl 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak aldığımız yüzde 42,82'lik oy oranımızı bu seçimde arttırarak yüzde 46,26'ya çıkardık. Antalya'da ve Türkiye genelinde aldığımız bu oy oranları AK Parti'miz için Cumhur İttifakımız için son derece önemlidir." dedi.

Her zaman milletimizin hizmetkarı olan AK Parti'nin iktidar partisi olarak 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğini söyleyen Taş şöyle devam etti: " İktidarımız 4.5 yıl daha Antalyamıza ve ülkemize hizmet etmeye hizmetin en iyisini kazandırmaya devam edecektir. AK Parti Antalya Teşkilatları olarak bizde durmadan Antalyamız için çalışmaya devam edeceğiz. Antalya'da Yerel seçim kampanyamız boyunca her zaman sahada olan başta teşkilat mensuplarımız ve gönüllülerimiz olmak üzere değerli bakanlarımıza, tüm milletvekillerimize Cumhur İttifakı adaylarımıza, ilçe başkanlarımıza Cumhur İttifakı olarak beraber yürüdüğümüz Antalya Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatına ve çok kıymetli hemşehrilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."