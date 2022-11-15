Taş Heykel Sempozyumu yoğun ilgi görüyor

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kentte yaşayan ve kenti ziyaret eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Alanya Belediyesi'nin bu yıl 17.'sini gerçekleştirdiği Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu ziyaretçi akınına uğruyor. Kentte yaşayan ve kenti ziyarete gelen vatandaşların uğrak noktası haline gelen, heykeltıraşların büyük emekler sarf ettiği sempozyum alanı her gün farklı kesimden vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Son olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO MYO Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Serdar Aslan ve öğrencileri de Alanya Uluslararası Taş Heykel sempozyumunuziyaretederek çalışmaları inceledi. Ders niteliği taşıyan sempozyumu gezen ve heykeltıraşlarla sohbet eden öğrenciler, yeni deneyimler edinme fırsatı yakaladılar.