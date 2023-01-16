Tasarımcı Kuaför Osman Balcı, 2023 yılı saç trendlerini değerlendirdi

Erkek saçında 2022 rüzgarının hala devam ettiğini dile getiren Balcı, "Çok sayıda perma yapılıyor. Permalı saçlar erkeklerin tercih ettiği moda haline geldi ve Icardi'nin golünden sonra sarı ve beyaz saç modası başladı. Birçok yıldır bunu devam ettirmemize rağmen son dönemdeki renk trendi çoğaldı erkeklerde ve bunun en büyük sebebi de İcardi'nin saç modeliydi ve popüler hale geldi" dedi.

Kadınlarda ise doğal görünümün çok fazla tercih edildiğini vurgulayan Balcı, "Kadınlarda bakıma ağırlık veriliyor. Keratin bakımla saçlarını taçlandırıyorlar. Yoğun kıvırcık saçlarda ise keratin ve Brezilya fönü tercih ediliyor çünkü kabarık saçları yatıştıramadıkları için düzleştirme işlemi çok fazla kullanılıyor" diye konuştu.

Kadınlarda tercih edilen model ve renkler hakkında açıklamalar yapan Balcı, "Önlerde katlı saçlar tercih ediliyor ve ona uygun olarak renklendirme yani saçınızın ön kısmında balyaj tarzında ince ince düşüşler, dokulu saçlar bu sene çok fazla popüler gözüküyor" şeklinde konuştu. Çocuklarda 2023 yılı trend olan modelleri ele alan Balcı "Çocuklarda saçını daha az kestirenler var. Daha fazla yoğun kullanıyorlar saçları, dağınık saç modası çok popüler. Çocuklar gibi bayanlarda da dağınık ve dokulu saçlar tercih ediliyor. 2023 yılında öngörüm, 2022 yılındaki trendlerin daha fazla tercih edileceği ve daha sürdürülebileceği" ifadelerini kullandı.