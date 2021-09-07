Taşatan grup yolunda bakım onarım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Birimi ekipleri, Alanya'nın kuzey, doğu ve batısında yer alan mahallelerde yol bakım onarım ve şarampol temizleme çalışmalarına devam ediyor. Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı Taşatan grup yolunda ekipler, yol bakımı, onarımı ve asfalt çalışmasının yanı sıra şarampol temizliği de gerçekleştirdi. Öte yandan sonbahara girilmesiyle birlikte kırsal mahallelerdeki yollarda herhangi bir sorun yaşanmaması için şarampoldeki otlar ve çalı grupları tırpanla kesilirken, taş ve toprak bulunan bölgeler de greyder ile temizleniyor.