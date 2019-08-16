Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Alanya ile Gündoğmuş'un mahalle ve yaylalarına ulaşım sağlayan Taşatan yoluna bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, 50 kilometrelik Taşatan Yolu'nun yaklaşık 30 kilometresine bakım onarım ve dolgu çalışması yaptı. Kışın yoğun yağışlar sonrası göçük ve heyelan nedeniyle bozulan yerlerde dolgu ve güçlendirme yapılırken, oluşan çukurlara yama, bozulan geniş noktalara ise asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan yola düşen kayalar kepçe ile temizlenirken, yağmur suyunun yolu bozmaması için şarampoller yapıldı, kapalı bölümler açıldı. Bir hafta süren çalışmalar tamamlanarak yol konforlu bir şekilde vatandaşın hizmetine sunuldu.