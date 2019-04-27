Tataristan, Türk yatırımcıyı bekliyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığındaki heyeti ile birlikte Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Tataristan'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u ziyaret eden heyet, burada Tataristan ve ülkenin yatırım olanaklarıyla ilgili bilgiler aldı. Ülkede pek çok Türk yatırımcının olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Rusya-Türkiye ilişkileri çerçevesinde Türk ortaklarımızla iş birliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Tataristan'ın ekonomisindeki en büyük yatırımcıdır”

Tataristan ile Türkiye arasında iş birliği anlaşmaları olduğuna dikkat çeken Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, ülke olarak Türkiye'de 17 belediye ile kardeşlik anlaşmaları olduğunun da altını çizdi. İki ülke arasındaki işbirliklerine her zaman büyük değer verdiklerini belirten Minnihanov, “Türkiye, Tataristan'ın ekonomisindeki en büyük yatırımcıdır. Tataristan ve Türkiye arasında enerji, petrokimya, inşaat, eğitim, spor başta olmak üzere pek çok sektörde işbirliklerimiz bulunmakta. Bu işbirliğinin daha da artmasını diliyorum” dedi.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile yapılan görüşmenin ardından Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şamil Ageyev, Kazan Federal Üniversitesi, PSJC Kazanorgsintez Kimya Tesisi, Innopolis Üniversitesi ve Tataristan Yatırım Promosyon Ajansı'nı da ziyaret eden TOBB heyeti, daha sonra ‘Türkçe Konuşan Girişimciler Programı'nda Tatar girişimcilerle de bir araya geldi. Tataristan ziyaretleri kapsamında 2'nci Rusya İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO'nun açılışına da katılan heyet, sonrasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da konuşmacı olarak yer aldığı 11'nci Rusya İslam Dünyası - 2019 Kazan Zirvesi açılış oturumuna katıldılar.

Yatırımcılarımız Tataristan'ı mercek altına almalı

Tataristan temasları hakkında bilgi veren ATSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'un sözlerinin çok önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Minnihanov'un özellikle Türk yatırımcıları ülkesine davet ettiğini ve büyük yatırım avantajları sunduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, Antalyalı yatırımcılar için de Tataristan'ın önemli bir Pazar haline gelebileceğini söyledi.

Yatırımcılar için Tataristan'ın büyük avantajlara sahip olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, “ATSO olarak bizim de Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş Odayız. Ben Antalyalı yatırımcılarımızın da Tataristan'ı yakından takip etmelerini büyük fırsatlar ortaya çıkaracağından eminim. Tataristan'ın yatırım imkanlarının büyük avantajları bulunmakta. Tatar halkının da bizim yatırımcılarımıza bakış açısı bizleri bu pazarda bir adım öne çıkarıyor. Tataristan'ın her noktasında Türk yatırımcıları görebiliyorsunuz. Antalyalı yatırımcılarımızın da Tataristan'ı özellikle mercekleri altına alması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Tataristan'ın Türk yatırımcılarının hiçbir hukuki ve bürokratik sorunlara karşılaşmadığını dile getiren Başkan Davut Çetin, “Bir yatırımcı için en önemli konulardan biri yatırım yapacağı ülkenin güvenliğidir. Tataristan bu açıdan örnek olabilecek bir ülke. Yatırımcılara sağlanan avantajların yanı sıra ne yatırımcılar üzerinde herhangi bir baskı ne de en ufak bir güvenlik zafiyeti bulunmakta. Bu açıdan da Tataristan çok cazip bir yatırım ülkesi” dedi.

Kazan Federal Üniversitesi, PSJC Kazanorgsintez Kimya Tesisi, Innopolis Üniversitesi ve Tataristan Yatırım Promosyon Ajansı'nın ziyaretleriyle ilgili de bilgiler veren Başkan Davut Çetin, Tataristan'ın geleceğe çok ciddi yatırım yaptığını ifade etti. Özellikle teknoloji üzerine çok ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Çetin, “Tataristan, küçük ve yatırım olanakları düşük bir ülke olarak görülmemeli. Ülke olarak bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlar örnek olabilecek seviyede” dedi.