Tatil başladı Antalya Bilim Merkezinde yaz kampları başladı

Kepez Belediyesi'nin Antalya Bilim Merkezi, çocukların yaz tatilini bilimsel ve teknolojik etkinliklerle geçirmesi amacıyla Bilim ve Teknoloji Kampları düzenliyor.

Kepez Belediyesi tarafından eski Dokuma Fabrikası'nda 12 bin 500 metrekare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi, kentin çocuklarına bilim ve teknolojik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Antalya'nın bir zamanlar pamuk üreten eski dokuma fabrikasında, şimdi bilim üretiliyor. Okullarda tatil zilinin çalmasıyla Antalya Bilim Merkezi'nde, çocukların yaz tatilini daha verimli değerlendirmesi için Bilim ve Teknoloji Kampı düzenleniyor.

8 bilimsel atölye

Bilimsel deneyler ve atölye çalışmaları ile kapılarını aralayan Antalya Bilim Merkezinde Matematik, Robotik ve Kodlama, STEAM, Biyoloji ve Kimya, Fen Bilimleri, Ahşap-Tasarım, Astronomi ve Neşeli Adımlar olmak üzere 8 bilimsel atölyede çocuklar eğitimciler eşliğinde, bilimin farklı yönleriyle tanışıyor. Bilimsel çalışmalara katılan ve farklı deneysel aktivitelerle buluşan çocuklar yaz tatilini bilimin ışığında geçirme imkânı buluyor. Antalya Bilim Merkezi, üreten ve girişimci çocuklar için 21. Yüzyıl teknolojilerini sadece kullanmayı değil, gerçek yaşamı tecrübe edecekleri etkileşimli ortamlarda eğitim programlarına katılmalarına olanak sağlıyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlayan ve yenilikçi düşünmeyi teşvik eden Antalya Bilim Merkezi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile bilime ilgi duyan meraklı yetişkinlere hitap eden, gezilecek sergi alanları ile tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Botanik parkta bilimsel çalışma

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta 23 bin 500 metrekare alana kurduğu ve içerisinde 10 binden fazla bitki ve ağacı barındıran Botanik Bahçesi de, bitki çeşitliliği ve zenginliği bakımından da Bilim Merkezi atölyelerine katılanlar için önemli bir araştırma ve inceleme sahası sunuyor. Antalya Bilim Merkezi'nin büyük ilgi gören bilimsel atölye çalışmalarına katılmak isteyen çocuk ve gençler bilim merkezinin web sitesinden daha geniş bilgiye sahip olabiliyor.