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Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geri döndürüldü

Antalya’nın Kaş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan kontrole takılan 2 Hollandalı turist, tatile geldiklerini söyledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan kontrole takılan 2 Hollandalı turist, tatile geldiklerini söyledi. Turistler, il sınırına alınmadan geri döndürüldü.


Ülke genelinde şehirlere giriş ve çıkışlarda yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapıldıktan kişiler kayıt altına alınıyor. Kaş ilçesinin giriş ve çıkışlarında da jandarma ve bölge trafik ekipleri eşliğinde önlemler alınıyor. Kontrol noktalarında ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri de hazır bulunuyor. Kaş'a gelen vatandaşların önce ateşleri ölçülüyor, ardından da ikametlerine yönlendiriliyor. Ateşi 37'nin üzerinde olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor.


Bugün yapılan kontrolde, 2 Hollandalı turist pasaportlarını ve kimliklerini vererek tatile geldiklerini söyledi. Turistler, il sınırına alınmadan geri döndürüldü.

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