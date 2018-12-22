Tatil yapan Alman turist kaldırıldığı hastanede öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelde rahatsızlanan Alman turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, tatil için Manavgat'a gelerek Ilıca-Kumköy turizm bölgesinde bir otele yerleşen Alman turist Paul Wind (79), gece rahatsızlanınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Alman turist Paul Wind hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alman turistin cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.