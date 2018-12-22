İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatil yapan Alman turist kaldırıldığı hastanede öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelde rahatsızlanan Alman turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelde rahatsızlanan Alman turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, tatil için Manavgat'a gelerek Ilıca-Kumköy turizm bölgesinde bir otele yerleşen Alman turist Paul Wind (79), gece rahatsızlanınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Alman turist Paul Wind hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alman turistin cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.