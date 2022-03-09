Tatile geldiği Antalya'da beyin felci geçiren Finlandiyalı turist sağlığına kavuştu

Antalya'nın Side ilçesinde tatil yaptığı sırada beyin felcine yakalanan Finlandiyalı hasta sağlığına kavuştu. Finlandiyalı Hastanın Fizik ve Tedavi Uzmanı olan oğlu Sami Pöyry, hastalık sürecinde, hastanede babasıyla yakından ilgilendi.

Finlandiyalı Hastanın Fizik ve Tedavi Uzmanı olan oğlu Sami Pöyry, hastalık sürecinde, hastanede babasıyla yakından ilgilendi. Hastane personeli ile birlikte, babasını iyileştirme sürecine katılan Pöyry, Finlandiya'da inme hastalığının çok yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Sami Pöyry, “Babamın hastaneye kaldırıldığı haberini duyunca şok oldum ve buraya geldim. Babama iyileştirme sürecinde yardımcı oluyorum. Ailemizde inme ile ilgili genetik bir öykümüz yoktu. Bu tamamıyla bizim için bir sürpriz oldu. Finlandiya'da bu inme problemi yaygındır. Bu hastalık, kesinlikle yaşam tarzı ile alakalı bir hastalık değil. Babam sigara içmez, alkol kullanmazdı. Tüm spor aktivitelerini gerçekleştiren, sağlığına çok dikkat eden biriydi. Buna rağmen bu hastalığa yakalandı. Ben ülkemde Fizik Tedavi Uzmanıyım. Babamın sağlığı ile yakından ilgileniyorum” dedi.

2 gün yoğun bakımda kaldı

OFM Antalya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Derya Seçkin, hastanın 12 gün önce konuşma bozukluğu ve sağ tarafında güçsüzlük şikayeti ile hastaneye başvurduğunu söyledi. Seçkin, “Hastamız, 12 gün önce konuşma bozukluğu ve sağ tarafında güçsüzlük şikâyetiyle bize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde, beyninin sol tarafında geniş bir damar tıkanıklığı alanı tespit edildi. İlk geldiği zaman tansiyonu yüksekti ve boyun damarlarının her iki tarafında yüzde 45 oranında darlık tespit ettik. İlk 2 gün uykuya meyilliydi. Birkaç gün yoğun bakımda takip ettikten sonra hastamızı servise aldık. Hastanın genel durumunun iyi olduğunu, söylenenleri anladığını, bacak ve dizdeki kuvvet eksikliğinin düzeldiğini, desteksiz ayağa kalabildiğini ve konuşmasının gün geçtikte düzeldi” diye konuştu.

“İnme, kalp, tansiyon ve diyabet hastalarında sık görülüyor”

Nöroloji Uzmanı Dr. Derya Seçkin, halk arasında inme olarak bilinen beyin felcinin, sık görülen bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Hastalığın genelde yaşlılarda görülmesine rağmen genç yaşta da bu hastalığa yakalanılabileceğini aktaran Uz. Dr. Derya Seçkin, “ Halk adıyla inme dediğimiz felç durumu, genellikle yaşlılarda sık görülür ancak bazen gençlerde de bu hastalığı görebiliyoruz. Kalp hastalığı gibi, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği gibi risk faktörleri, beyne pıhtı atmasını tetikleyebilir. Kolesterol yüksekliği, tansiyon hastalığı, diyabet gibi hastalıkları olan ve belli bir yaşın üzerinde olan hastalarımız; ailelerinde de bu buna benzer öyküler var ise, dâhiliye kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerekiyor. Baş dönmesi, baş ağrısı ve vücutta uyuşma gibi şikayetlerde mutlaka bir doktora başvurulması gerekiyor” şeklinde konuştu.