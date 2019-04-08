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Tavuklarına yem verdiği sırada hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tavuklarına yem verdiği sırada kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tavuklarına yem verdiği sırada kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadın tavuklarının yanında yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.


Olay, Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Çoraman (74), evine 250 metre uzaklıkta İlkaralık mevkiinde kapalı pazaryeri yakınlarında bulunan kümesteki tavuklarına yem vermek için evinden ayrıldı. Yaşlı kadın bir süre sonra tavuklarının yanında yerde yatar vaziyette bulundu. Olay yerine gelen 112 ekibi Fatma Çoraman'ın öldüğünü belirledi.


Çoraman'ın cenazesi olay yerinde ve devlet hastanesi morgunda Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından, kalp krizi sonucu öldüğüne karar verilerek ailesine teslim edildi. Çoraman'ın tansiyon hastası olduğu da bildirildi.

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