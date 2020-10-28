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Tazı Kanyonunda orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan ve 200 metre derinliğe sahip Tazı Kanyonunda başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi sınırları içinde bulunan ve 200 metre derinliğe sahip Tazı Kanyonunda başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Saat 14.50'de başlayan ve yaklaşık 1 dekarlık alanda etkili olan yangını söndürebilmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopterle müdahale ediliyor. Yangının yayılma ihtimaline karşılık bölgeye 10 adet arazözün de gönderildiği bildirildi.

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