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TBMM Başkanı Şentop: "Fransız parlamenterin şovu"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NATO Parlamenter Asamblesi 99.

Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda Fransız parlamenterle yaşanan gerginlikle ilgili, "Bunların ben daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını ben farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda Fransız parlamenterle yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir gerilimin olmadığını dile getiren Şentop, "Aslında bir gerilim yok bana göre. Parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece, kendince. Şimdi bir konu dile getiriyorsanız, bakın ben açılış konuşması yaptım, katılmayabilirdim daha sonra ama özellikle katıldım ki konuşmam üzerine bir değerlendirme olursa onlara cevap vereyim diye. Aynı şekilde bütün arkadaşlar da bir söz söylediklerinde, bir soru sorduklarında ona verilecek cevapları da saygıyla dinlemek zorundadır. Kendisi farklı görüşler olabilir diyor sonra da kendi görüşünün itiraza konu olmasına kızıyor, sinirleniyor. Bunların ben daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını ben farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.


Şentop, NATO PA Başkanı Moon ile yaptıkları ikili görüşmede Fransız parlamenterlerin konusunun konuşulmadığını belirtti.


"Fransız parlamenterler Antalya'dan ayrıldı mı?" sorusuna Şentop, "Zannetmiyorum, Antalya güzel yer, ayrılmak istemez kimse" cevabını verdi.

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