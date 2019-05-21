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TCG Erdemli Mayın Avlama Gemisi Alanya'da

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Erdemli (M-264) Mayın Avlama Gemisi, Antalya’nın Alanya ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Erdemli (M-264) Mayın Avlama Gemisi, Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.


Denizkurdu-2019 tatbikatı kapsamında Mersin'den gelerek Alanya Liman'ına demirleyen TCG Erdemli (M-264) Mayın Avlama Gemisi, sabah 10.00'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyarette açılan gemide görevli askerlerce karşılanan vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği gemide ziyaretçiler personel eşliğinde gemiyi gezdi. Geminin cuma gününe kadar 10.00 - 12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyarette açık olacağı belirtildi.

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