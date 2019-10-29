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TCG Poyraz, Kaş'ta Ziyarete Açıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Cumhuriyetin 96.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Cumhuriyetin 96. yıl dönümü dolayısıyla TCG Poyraz hücumbotu ziyarete açıldı.


Kutlamalar kapsamında Kaş'a gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Poyraz hücumbotu, Marina'daki iskelede vatandaşların ziyaretine açıldı. İskele girişinde oluşturulan kontrol noktasından geçen ziyaretçiler görevli askeri personeller nezaretinde hücum botu gezme fırsatı buldu.


Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, gazi, gazi ve şehit yakınlarını gemi girişinde TCG Poyraz hücumbotu Komutanı Deniz Binbaşı Serhat Sarışın karşıladı. Ardından gazi, gazi ve şehit yakınlarına öğle yemeği verildi.


Program sonunda protokol üyeleri, gemi personeli, gazi, gazi ve şehit yakınları günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.


TCG Poyraz, akşam 17:00'e kadar ziyaret edilebilecek.

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