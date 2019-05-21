TCG Sancaktar ve TCG Gediz Antalya'da ziyaretçilerini bekliyor

Vali Münir Karaloğlu Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı Akdeniz Etabı kapsamında Antalya'ya gelen Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve beraberindeki komutanları makamında ağırladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı olan Denizkurdu-2019 Tatbikatı, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin katılımıyla başarıyla gerçekleşiyor. Vali Münir Karaloğlu, 3 denizde eş zamanlı olarak yürütülen tatbikat kapsamında Antalya'ya gelen Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Antalya Deniz Komutanı Dnz. Alb. Gökhan Göktaş, TCG Sancaktar Gemi Komutanı Dnz. Yrb. Serhan Ateş ve TCG Gediz Gemi Komutanı Dnz. Yrb. Serhat Demir'i makamında ağırladı, tatbikat hakkında komutanlar bilgi aldı.

3 tarafı denizler çevrili olan Türkiye'nin karada olduğu kadar denizde de her zaman hazır ve güçlü olması gerektiğini vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, Deniz Kurdu 2019 tatbikatını yürüten tüm komutanlar ve askeri personeli tebrik etti. Görevlerinde başarılar diledi.

Dünyanın En Büyük Amfibi Çıkarma Gemilerinden Bir Tanesi

Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı kapsamında Antalya'da bulunan TCG Sancaktar ile TCG Gediz Gemileri Antalya Port Akdeniz Limanı 8 nolu iskelede demir attı. Tuzla'da inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar ile TCG Gediz askeri gemileri 21-22-23 Mayıs tarihlerinde 10.00 – 12.00 ve 14.00 – 17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak. Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı 25 Mayıs tarihinde sona erecek.