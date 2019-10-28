Tefenni Yaylaköy Barajı istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacak

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Yaylaköy Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 2 milyon 550 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'a yaptığı yatırımlarla Burdur topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Burdur ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesine ilişkin açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" diye konuştu.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Bu kapsamda Burdur Tefenni Yaylaköy Barajında çalışmaları devam ettiğini açıklayan Aydın, çalışmaları devam eden Yaylaköy barajının tamamlanması ile bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti. Temelden 42 metre yüksekliği olan Yaylaköy barajının 1,10 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, "Yaylaköy Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 2 milyon 550 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" diye belirtti.