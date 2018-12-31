Tehlike oluşturan tarihi ev yıkıldı

Antalya'nın tarihi Balbey Mahallesi'nde duvarları gövdesinden ayrılan ve tehlike oluşturan yapı, alınan iznin ardından kontrollü olarak yıkıldı.

Antalya'nın tarihi mahallelerinden Balbey 418 Sokak'taki koruma altındaki kerpiç evin duvarları zamanla gövdesinden ayrılmaya başladı. Yola doğru açılan duvar, alttan gelip geçen yaya ve sürücüler için hayati tehlike oluşturdu. Mahalle sakinleri Balbey Mahallesi Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, binanın durumunu içeren bilgileri ilgili belediyeye ulaştırdı. Belediyenin ve uzmanların yaptığı incelemenin ardından hazırlanan rapor doğrultusunda alınan izinle, tehlike oluşturan yapı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

"Muhtardan teşekkür"

Muhtar Uyaroğlu, yapının herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadan yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek, "

Senelerdir müracaat etmediğim yetkili makam kalmayan hayati tehlike arzeden ev, en son İçişleri Bakanlığı'na yazmış olduğum dilekçe sonucu yıkılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.