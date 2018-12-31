İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tehlike oluşturan tarihi ev yıkıldı

Antalya’nın tarihi Balbey Mahallesi’nde duvarları gövdesinden ayrılan ve tehlike oluşturan yapı, alınan iznin ardından kontrollü olarak yıkıldı.

Antalya'nın tarihi Balbey Mahallesi'nde duvarları gövdesinden ayrılan ve tehlike oluşturan yapı, alınan iznin ardından kontrollü olarak yıkıldı.


Antalya'nın tarihi mahallelerinden Balbey 418 Sokak'taki koruma altındaki kerpiç evin duvarları zamanla gövdesinden ayrılmaya başladı. Yola doğru açılan duvar, alttan gelip geçen yaya ve sürücüler için hayati tehlike oluşturdu. Mahalle sakinleri Balbey Mahallesi Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, binanın durumunu içeren bilgileri ilgili belediyeye ulaştırdı. Belediyenin ve uzmanların yaptığı incelemenin ardından hazırlanan rapor doğrultusunda alınan izinle, tehlike oluşturan yapı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.



"Muhtardan teşekkür"


Muhtar Uyaroğlu, yapının herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadan yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek, "


Senelerdir müracaat etmediğim yetkili makam kalmayan hayati tehlike arzeden ev, en son İçişleri Bakanlığı'na yazmış olduğum dilekçe sonucu yıkılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.