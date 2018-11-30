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Tehlikeli hareketler ile ölümü hiçe saydılar

Antalya’da iki gencin motosikletler üzerinde trafikte seyir halindeyken yaptıkları hareketler yürekleri ağza getirdi.

Antalya'da iki gencin motosikletler üzerinde trafikte seyir halindeyken yaptıkları hareketler yürekleri ağza getirdi. Gençler tehlikeli hareketleri ile adeta ölümü hiçe saydı.


Alanya-Gazipaşa yolunda çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Karayolunda başında kask olmayan iki motosiklet sürücüsünün farklı motosikletler üzerinde yaptıkları hareketler yürekleri ağza getirdi. Gençlerin, akrobatik hareketlerle hızlı bir şekilde seyretmesi görenleri şaşırttı. Motosiklet üzerine yüz üstü yatar şekilde motoru kullanan genç sürücülerin, zaman zaman da trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapması, diğer sürücülere korkulu anlar yaşattı. Vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği motosiklet sürücüleri kendi hayatlarını da tehlikeye atarken, uyarılara rağmen hızlı şekilde karayolunda motosiklet kullanmaya devam ettiler.

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