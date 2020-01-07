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Tek ayakkabıyla kaçış kelepçeli bitti

Antalya’da 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kendisine kimlik soran polisten kaçmaya çalıştı.

Antalya'da 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kendisine kimlik soran polisten kaçmaya çalıştı. Kaçarken ayakkabısının birini düşüren şahıs, yakalandığı yerde kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.


Motosikletli Yunus Timleri, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi ara sokaklarda yürüyen, durumundan şüphelendikleri kırmızı montlu ve sarı şapkalı kişiyi kimlik kontrolü yapmak istedi. Polisin durdurduğu anda şüpheli kaçmaya başladı. Gazi Bulvarı'ndaki tellerin üzerinden atlayan şüpheli, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'ne geçti. Yunus timleri burada da kaçan şüpheliyi kovalamaya devam etti. Duvardan atlarken ayakkabısının tekini de kaybeden şüpheli, 2810 Sokak'ta polis ekiplerince yakalandı. Ters kelepçe takılan şüphelinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İsminin Murat T. (47) olduğu belirlenen zanlının 5 dosyadan, 5 yıl 4 kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. Ekip aracına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

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