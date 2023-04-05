Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı'nda gündem Avrupa Kupası. İspanyol ekibinin maçlarını izleyen Mavi Kelebekler, rakibini analiz etmeye devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı Avrupa Kupası'na finaline odaklanmış durumda. Tarihleri bir gün ileriye alınan maçların ilki, 30 Nisan'da İspanyol rakip Club Balonman Atletico Guardes sahasında oynanacak. Antalya'daki maç ise 7 Mayıs'ta Antalya Spor Salonu'nda oynanacak. Rakibini analiz eden Mavi Kelebekler'de tek gündem Avrupa Kupası. Uzun bir maratonun ardından finale yükselen Mavi Kelebekler, önceki maçlarda olduğu gibi yine işini şansa bırakmak istemiyor. Milli ara nedeniyle bazı sporcuları milli takımlara gönderen Konyaaltı, teknik ekibi ve geriye kalan sporcularla çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Kupası'nın Türkiye'ye gelmesinin önemine değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bazı spor dallarında zirveyi elde etmek çok önemli. Bu da genellikle Avrupa'da elde edilen başarılarla sağlanıyor. Kupayı Türkiye'ye getirmemiz durumunda hentbola olan ilgi artacaktır. Bu da gençlerimizin yeni spor branşlarına yönelmesinde önemli bir adım olacaktır. Kupayı alacağımıza olan inancım tam. Çünkü sporcularımıza güveniyorum” şeklinde konuştu.