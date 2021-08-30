Tek Sarnıç Kent Parkı çocukların gözdesi

Kepez Belediyesi'nin 2018 yılında hizmete kazandırdığı, ilçenin 6'ncı temalı kent parkı Tek Sarnıç Kent Parkı, şehrin ortasında kalan 64 dönümlük ormanlık alandaki içindeki dev masal kahramanlarıyla çocukların ilgi odağı oldu. İlçenin ikinci masal parkı olan Tek Sarnıç Kent Parkı, her gün onlarca çocuğu ağırlıyor.

“Masal kahramanları bu parkta”

Kent Parkı'na ziyarete gelen çocukları, Jonatghan Swift'in çocuk romanı olan Gulliver'in Seyahatleri'ndeki dev kahramanın 14 metre boyundaki anıt heykeli karşılıyor. Çocukların severek televizyon ekranlarından izlediği Pepe ve Şila, Ece ile Efe, Shrek, Yeşil Dev, Örümcek Adam, Batman, Sincap Alvin, Ayı Kardeş, Transformers, Demir Adam, Karlar Kraliçesi, Buz Devri, Pocohontas, Milyonlar ile Kung-fu Panda çizgi film karakterlerinin figürleri çocukların ilgisini çekiyor.

“Doğal ürünler tüketiciye ulaştırılıyor”

Tek Sarnıç Kent Parkı'nda çocukların yanı sıra büyüklerinde keyifle vakit geçirebilecekleri alanlarda bulunuyor. Yeşil alan düzenlemeleri, botanik park, piknik alanları, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, basketbol sahası, meydan ve dükkanlar, büfeler, restoranlar, fitness ve dinlenme alanları da yer alıyor. Kepez Belediyesi'nin desteğiyle kooperatif kuran kadınların ürettikleri doğal ürünler de, Tek Sarnıç Kent Parkı'nda tüketicilere ulaştırılıyor.