Teke Yöresi Burdur'da buluşacak

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Burdur'da düzenlenecek Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın tüm Türkiye'den gelecek ziyaretçilerin buluşma noktası olacağını söyledi.

Süt üretiminin başkenti Burdur, Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na 25-28 Nisan tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Teke Yöresi'nde bulunan iller arasında akrabalık bağı bulunduğuna dikkat çeken Özcan, fuarın bu bağı güçlendirdiğini söyledi. Özcan “Biz öyle bir fuar yapıyoruz ki bu fuar tüm yöredeki halkı birleştiriyor. Teke Yöresi çok büyük bir coğrafya. Konya, Afyon, Kütahya'dan Denizli'ye, Muğla'dan, Antalya'ya kadar tüm yörenin birbiriyle akrabalığı, fuarımızı Teke coğrafyasının ortak fuarı haline getiriyor” dedi.

Yöredeki üreticilerin dört gözle fuarı ve yeniliklerini beklediğinin altını çizen Özcan “Üreticimiz bir çok sorunla baş etmek için bilgi, yenilik ve teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Bu açıdan verimli geçen fuarlarımız artık dört gözle beklenen etkinlik haline geldi. Bu ihtiyacı en iyi şekilde karşıladığımız için büyüyoruz. 5 yılda önemli bir yol aldık. Artık Burdur'a sığmıyoruz. O yüzden sadece yöreden değil Türkiye'nin 4 yanından üreticilerin dört gözle beklediği, tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir fuar olmak için çalışıyoruz. Hepimiz heyecanlanıyor ve sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınlar yarışacak

Fuar etkinliklerin çeşitliliğine vurguda bulunan Özcan “İki yılda bir yaptığımız inek, her yıl yaptığımız koyun keçi besi yarışması yörenin gözdesi haline geldi. Bu ilgi çekici etkinlikler yıldan yıla büyüyerek daha da ilgi çekici hale geliyor. Bu sene kadın çiftçilerimiz yarışacak. Üniversiteden uzmanlar, öğretim üyeleri gelip üreticiye bilgi verecek. Bu etkinlikler bizi diğer tarım fuarlarından bir adım yukarıya taşıyor" diye konuştu.