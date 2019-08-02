Teke Yöresi türküleri kayıt altına alınıyor

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Deniz Dincel, Korkuteli'nde mahalli sanatçıları ile yaptığı çalışma ile yöre türkülerini kayıt altına alıyor.

Dincel'in ilk durağı ise Korkuteli oldu. Yöreye ait kaybolmaya yüz tutmuş türküler ilçe mahalli sanatçılarının yardımı ile kayıt altına alınıyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Dincel, “Başta Korkuteli olmak üzere, Teke Yöresine ait ve kaybolmaya yüz tutmuş türkülerimiz kayıt altına alıyoruz. 30 mahalli sanatçı ile yaklaşık 100 e yakın türküyü kayıt altına alacağız. Halk oyunları, zeybek, kırık hava ve boğaz havalarını mahalli sanatçılarımız aracılığı ile yeniden kayıt altına alacağız. Halk oyunlarımız bizim kültürel mirasımız, sahip çıkmalıyız. Bu anlamda ilk durağımız Korkuteli oldu. Bundan sonra Akseki'de olacağız. Tüm Teke Yöresini tek tek dolaşarak, çalışma yapacağız” dedi.