Tekelioğlu caddesi Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan bağımsızlık ateşinin yakmasının 100'üncü yıl dönümünün de kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Antalya'nın en işlek caddesi Tekelioğlu'nu Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattı.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünü 3 gün sürecek Muratpaşa Gençlik Festivali'yle kutlamaya hazırlanan Muratpaşa, her milli bayram gününde olduğu gibi kentin en işlek caddelerinden Tekelioğlu'nu dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi. Belediye hizmet binasıyla birlikte cadde boyunca yapılan düzenleme büyük beğeni toplarken Muratpaşa, 19 Mayıs heyecanını günler öncesinden yaşamaya başladı. Süsleme çalışmalarında 22 Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin kullanıldı.

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi, bayram kutlamalarının gerçekleştirileceği pazar günü Muratpaşa Kent Meydanı'ndan başlayıp Erdal İnönü Kent Parkı'nda sona erecek büyük bir gençlik yürüyüşü de düzenleyecek. “Gençlik için geleceğe yürüyoruz” sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için Antalyalılar Muratpaşa Kent Meydanı'nda buluşacak. Burada düzenlenecek törenin ardından Lara Cadrdesi'nden yaklaşık 4,5 kilometrelik yürüyüş başlayacak. Yürüyüş, Erdal İnönü Kent Parkı'nda yapılacak sabah sporuyla sona erecek.