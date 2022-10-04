Tekirova mahallesinde dere ıslah çalışmaları çözüme kavuşuyor

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tekirova Mahallesi'ndeki dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi

İncelemeler sırasında Belediye Başkanı Topaloğlu'na, Kemer Belediyesi meclis üyesi Recep Yılmaz ile Kemer Belediyesi Tekirova Mahalle Sorumlusu Adem Barış da eşlik etti.

Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkiisindeki derede ıslah çalışmaları hakkında belediye personelinden bilgi alan Başkan Topaloğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini kısa sürede değerlendirdiklerini ve çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Topaloğlu, yapılan ıslah çalışmalarının hızla ilerlediğine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımız buradaki dereden karşıya geçmek zorunda kalıyordu. Buradaki ıslah çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bu sorun ortadan kalkacak. Yaklaşık 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Dere üzerine yapılacak olan köprü sayesinde de vatandaşlarımız derenin karşı tarafına rahatlıkla geçebilecek ” diye konuştu.