Tekne kapısını kırıp sigara çalan hırsız tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz hafta telefon çalıp adli kontrol şartıyla serbest kalan şahıs, tekneden sigara çalınca tutuklandı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde gerçekleşti. Cumhuriyet Köprüsü yakınlarında iskelede bağlı vaziyetteki tekneden kamarasının kapısı kırılarak 4 paket sigara çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren A.S, emniyet ekiplerince kısa sürede yakaladı. Teknede hırsızlık olayını gerçekleştiren A.S'nin 1 hafta öncede zihinsel engelli bir vatandaşın cep telefonu ve şarj cihazını çaldığı, Asayiş ekiplerince yakalandıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.