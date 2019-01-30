Tekne ve yat sektörü temsilcilerinin uygulama planında revize talebi

Etap uygulama planında revize yapılarak Yat limanı, Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin plana dahil edilmesini istedi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Tekne ve yat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. MATSO Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Boztaş, Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin, Side 2 nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi (Kum mevkii) 2. Etap uygulama planına dahil edilmesi konusunda gelinen noktayı sektör temsilcileri (yat imalatçısı ve yat ve tekne sahipleri) ile paylaştı. Başkan Boztaş, ayrıca sektör temsilcilerine planda yapılacak revize ile Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin Manavgat'a kazandırılması konusunda MATSO olarak yapmış oldukları çalışmalar konusunda da bilgiler aktardı.

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri ise planda revize yapılarak Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin mutlaka plana dahil edilmesi gerektiğini, sektörün Manavgat ekonomisinin ciddi kalemlerinden biri olduğunu belirterek sektörün istihdama katkısı, yapılan ihracat ve turizmdeki durumunu dile getirdiler.