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Teknede sosyal mesafesiz eğlence

Antalya’da korona virüs tedbirlerini hiçe sayan bir grubun teknede eğlence düzenlediği anlar kameraya yansıdı.

Antalya'da korona virüs tedbirlerini hiçe sayan bir grubun teknede eğlence düzenlediği anlar kameraya yansıdı.


Normalleşme adımları ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından korona virüse karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken, bazı vatandaşlar ise bu uyarılara aldırış etmiyor. Antalya'da teknede bir araya gelen yaklaşık 15 kişilik grup, müzik eşliğinde eğlendi. Tamamı kadınlardan oluşan grubun çoğunun maskesiz olduğu ve birlikte ele ele halaylar çekerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.


O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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