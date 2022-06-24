Tekneleri arızalanan turist kafilesinin yardımına deniz polisi koştu

Antalya'da Kaleiçi Limanı'ndan hareket ettikten sonra arızalanan teknede mahsur kalan turist kafilesinin yardımına deniz polisi koştu. Kafilenin bulunduğu tekne, polis ekiplerinin botu ve bir başka tekneye bağlanan iple limana çekildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Limanı açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah limana gelerek deniz turuna çıkmak isteyen bir turist kafilesi bindikleri tur teknesi ile limandan ayrıldı. Bir süre sonra teknenin motoru arızalandı. Kaptan ve diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kafilenin yardımına limanda görevli bulunan deniz polisi koştu. Ulaşılan tekne deniz polisinin botu ve bir başka tur teknesine iple bağlanarak limana çekildi. Kafile kimsenin burnu kanamadan karaya ulaştırılmış oldu.