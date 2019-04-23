Teknolojiye yenik düşen oyunlar sergilediler

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nde Yörük Obaları kurularak, teknolojinin olmadığı yıllarda oynanan oyunlar sergilendi. Oyunlarda zaman zaman yedikleri sopalar nedeniyle acı çeken gençlerin ses çıkaramadığı gözlendi.

Ortaköy ve Karacaören Mahallerinin sergilediği oyunlar, Kumluca Belediyesi Otağ Çadırında gerçekleştirildi. Yetişkinlerin yönettiği, gençlerin yer aldığı oyunlarda, teknolojik imkanların olmadığı dönemler hatırlatıldı.

Gençler, sınır kavgası, güvercin taklası, mekik dokuma, ayak güreşi, değirmen, sopayı kim vurdu, yüzük saklama, ayakkabıya girme, balık yakalama gibi geleneksel oyunları sergilediler. Oyunlarda zaman zaman yedikleri sopalar nedeniyle acı çeken gençlerin, ses çıkaramadığı gözlendi.

Oyunları Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz ve vatandaşlar izledi. Oyunlara zaman zaman protokol üyeleri de dahil edilince izleyiciler tarafından daha fazla beğeni topladı.

Vatandaşlarla aile olduklarını ifade eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Kumlucalı büyük ailem ile birlikte, Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi ile birlikte bugün hep bir aradayız. Kaybolmaya yüz tutmuş orta oyunlarının hepsini bu gece burada sergiledik. Çok keyifli bir geceydi. Teşekkür ediyorum” dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, “Atalarımız eskiden telefon ve televizyonun olmadığı yıllarda bugün burada sergilediğimiz oyunları oynuyorlarmış. Biz bu oyunları sizler için oynayacağız” dedi. Oyunların ardından protokol üyeleri tarafından alanda kurulan Yörük Obaları gezildi.