Tekvandocu ev hanımlarına turnuva

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün tekvando branşında 1 yıldır spor yapan ev hanımları, kendilerini geliştirmeleri halinde özel turnuvalara katılım sözü aldı. Aralarında 2'si yeşil, 4'ü sarı kuşak sahibi 50 lisanslı ev hanımı tekvandocu, kendilerine bu imkanı sunulması nedeniyle Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Kadın sporcuları toplantı salonunda ağırlayan Başkan Çatal, takımın Antalya'nın diğer belediye ve özel spor kulüplerine örnek olduğunu söyledi.

Dikkat çeken projeyle ilgili Spor Kulüplerinin “Ev kadınlarını bir araya getirip, spor yapma sürekliliğini nasıl sağladınız?” gibi sorularıyla karşılaştıklarını belirten Kulüp Başkanı Çatal, “Aslında çok önemli bir faaliyet başlattınız, belki sizler farkında değilsiniz ama Antalya genelinde güzel bir rol model oldunuz. Tekvando Antrenörü Derya Uyankaya, bu projeyi sizlere güvenerek başlattı. Biz de sınırlarımızı zorlayarak projeye destek verdik” diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte tekvandocu ev kadınlarına özel turnuvalar düzenlemeyi düşündüklerini belirten Başkan Çatal, “Başka ülkelerin sizlerle eşdeğer takımlarıyla turnuvalar da yapabiliriz. Sizin aracılığınız ile yurt içinde ve dışındaki kadın tekvandocu gruplarıyla kardeşlik bağları da oluşturabiliriz. Siz yeter ki spor yapmaya devam edin. Ev hanımlarının düzenli spor yapabileceğini gösterdiniz” şeklinde konuştu. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Kepezli kadın tekvandoculara barışın ve bereketin sembolü olan zeytin fidanı hediye etti.