İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Telefona bakmak isterken buğday tarlasına uçtu

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç sınırlarında meydana gelen kaza şans eseri kemsinin burnu bile kanamadan atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki S.Ç.'nin kullandığı 48 HS 381 plakalı otomobil, Kızılağaç yol kavşağına yaklaştığı sırada yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre ile sürüklendi ve ekin tarlasına devrildi.


Büyük şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlatan araç sürücüsü S.Ç., çalan telefonuna bakmak isterken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini dile getirdi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.