Televizyon hırsızları tutuklandı

Antalya'da bir otelin deposundan 8 adet televizyon çalan 2 şüpheli tutuklandı.

16-17 Nisan tarihleri arasında Ö.G.'ye ait otel deposundan 8 adet 32 inç televizyonun çalınması olayı ile ilgili müştekinin şüphelendiği ve otelde bekçilik yapan şüpheli İ.S. ve İ.T. isimli şahıslar, 5 Mayıs Çarşamba günü yakalandı. İşlemleri Hırsızlık Büro Amirliğinde devam etmekteyken yapılan çalışmalarda bahse konu televizyonların bir internet sitesinde satıldığının anlaşılması üzerine, televizyonları satın alan K.B. isimli şahıs da 5 Mayıs Çarşamba günü yakalandı. Şahıs, yapılan görüşmede televizyonları N.İ.B. isimli şahıstan satın aldığını doğruladı. N.İ.B. isimli şahsın adresleri tespit edilerek, 2 ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahıs 5 Mayıs Çarşamba günü yakalandı. Şahıs, televizyonları eşi T.B. isimli şahsın getirdiğini doğruladı.

Yapılan çalışmalarda T.B. isimli şahsın Burdur'da olduğu tespit edildi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce T. B., Burdur'da 6 Mayıs Perşembe günü yakalanarak Antalya'ya getirildi. Şüpheli T.B., hırsızlık olayını şüpheli K.D. ile birlikte gerçekleştirdiğini beyan etti. K.D., Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce ikametinde 6 Mayıs Perşembe günü yakalandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, 4 adet televizyon, suç eşyasını satın alan K.D. isimli şahıstan temin edilerek sahibine teslim edildi.

K.B. ve N.İ.B., suç eşyasını satın almak ve kabul etmek suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. İ.S. ve İ.T. isimli şahıslar da şüpheli olarak ifadeli alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli T.B. ve K.D. ise 6 Mayıs Perşembe mevcutlu olarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.