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Tellere temas eden kargalar yangına sebep oldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi’nde elektrik direğine konan kargaların yanarak yere düşmesi sonucu yangın çıktı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde elektrik direğine konan kargaların yanarak yere düşmesi sonucu yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde elektrik direğine konan kargalar, tellere temas edip yanarak yere düştü. Yerdeki kuru otların alev almasıyla çevredeki odunlar ve otlar zarar gördü. Yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.


Vatandaşlar, elektrik direğinden gelen sesten sonra direkten aşağıya düşen kuşları gördüklerini, bu arada yerden ateş çıktığını görünce söndürmek için mücadele verdiklerini söylediler. Büyükköy Mahallesi Muhtarı Yüksel Bayramhan, “Elektrik direğine konan kuşların sebep olduğu yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü” dedi.

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