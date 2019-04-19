İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Temizlik görevlisi kadına kapkaç şoku

Antalya’nın Kepez ilçesinde belediyenin temizlik görevlisi kadının cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediyenin temizlik görevlisi kadının cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı.


Edinilen bilgiye göre olay saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Kepez Belediyesi Spor Kompleksi içinde meydana geldi. Tesiste temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Neriman Çakmak'ın telefonu, konuştuğu esnada yanına gelen 18 yaşlarındaki bir genç tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Telefonu kapan genç demir bariyerlerden atlayıp ara sokaklarda kayboldu. Neye uğradığını anlamayan Çakmak, hemen tesisin güvenlik noktasına geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Neriman Çakmak'tan aldığı eşkal doğrultusunda bölgede çalışma başlattı. Çakmak'ın telefonun 500 TL değerinde olduğu öğrenildi.


Korku içinde polise yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Temizlik yapıyordum, telefon geldi konuşmaya başladım. Aldığı gibi gitti. Çok korktum. Arkamdan yaklaşan bir genç kulağıma dayalı olan telefonu alıp kaçtı. Arkasından seslensem de durmadı. İçinde kimlik numaram var ondan korkuyorum. Aile fotoğraflarım da gitti. Kaptığı gibi gitti hiç haberim olmadı. Zaten önceden biri önümden geçmişti" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.