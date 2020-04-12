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Temizlik yaparken unuttuğu çocuğunu vatandaşlar buldu

Antalya’da bir vatandaş, evinin önünde küçük bir kız çocuğu buldu.

Antalya'da bir vatandaş, evinin önünde küçük bir kız çocuğu buldu. Vatandaş zabıta ekipleriyle birlikte çocuğun ailesini ararken, birkaç saat sonra çıkıp gelen baba "Temizlik yapıyorduk" diyerek kızını kucağına alıp götürdü.


Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mehmet Parlak isimli vatandaş evinin önünde küçük bir kız çocuğu buldu. Çocuğun evini ve ailesini söyleyememesi üzerine Parlak ihbarda bulundu. Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Parlak ile birlikte küçük kızın ailesine ulaşmaya çalıştı. Arama sonuç vermeyince Mehmet Parlak, kucağında minik kızla birlikte mahallede beklemeye başladı. 1-2 saat sonra küçük kızın babası ortaya çıktı. Temizlik yaptıkları sırada kızının evden çıktığını ve fark etmediklerini belirten baba, kızını kucağına alarak ayrıldı.

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