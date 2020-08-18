İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teomanpaşa mahallesinde doğal gaz çalışmaları başladı

Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşması tamamlanan Teomanpaşa Mahallesi’nde elektrik iletim hatlarının yer altına alınmasından sonra doğal gaz hattı kazı çalışmalarını da başlattı.

Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşması tamamlanan Teomanpaşa Mahallesi'nde elektrik iletim hatlarının yer altına alınmasından sonra doğal gaz hattı kazı çalışmalarını da başlattı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, geçtiğimiz günlerde gaz dağıtım şirketi Enerya ile yaptığı toplantıda, Teomanpaşa Mahallesi'ne doğal gaz müjdesi çıkmıştı. Başkan Hakan Tütüncü de, Kurban Bayramı sonrasında mahallede doğal gaz ve elektrik iletim hatlarıyla ilgili alt yapı çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu.



ÇaLIŞmalar başladı


Bayram haftası sonrasında da Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi, mahallede, elektrik iletim hatlarını yer altına almaya başladı. Gaz dağıtım şirketi de, elektrik alt yapı inşaatının tamamlandığı cadde ve sokaklar da doğal gaz hattı kazı çalışmalarının startını verdi. Alt yapı çalışmaları, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak, yapılıyor. Kepez Belediyesi'nin koordinatörlüğünde yapılan alt yapı çalışmalarında, hatların döşenmesinden sonra kazılan alanlar hızlı bir şekilde kapatılıyor. Alt yapı inşatlarının bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Kepez Belediyesi de alt yapının bitmesinin ardından kazılan alanların asfaltını dökecek.



Kepez'den 100 binden fazla konuta doğal gaz


Başkan Tütüncü de imara uygun yapılaşması tamamlanan mahalleleri modern şehircilik hizmetleriyle buluşturmaya önem verdiklerini belirtti. Gaz ve elektrik dağıtım şirketleriyle yaptıkları işbirliği neticesinde onlarca mahallede elektrik ve doğal gaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığını anımsatan Tütüncü,“Antalya'da doğal gazı kullanan ilk ilçe olduk. Kepez'imizin doğal gaz ağını her geçen gün büyütüyoruz. 22 mahallemizde 100 binden fazla konuta doğal gaz getirdik. Teomanpaşa Mahallesi sakinlerimizi de temiz ve konforlu enerji ile buluşturuyoruz. Böylelikle 68 mahallesi olan Kepez'de, 23 mahallemize doğal gazı getirmiş olduk. Önümüzdeki günlerde doğal gaz ağına yeni mahalleleri ekleyeceğiz. Elektrik ve doğal gaz alt yapı çalışmaları, Teomanpaşa Mahallemize hayırlı olsun.”



Mahalle sakinlerinin, alt yapı çalışmalarından dolay sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çeken Tütüncü, “Hemşehrilerimiz, alt yapı çalışmaları sırasında biraz zorluk çekiyorlar. Bu zorlukları en aza indirebilmek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Konforlu bir şehir yaşamına kavuşabilmek için de biraz zahmete katlanmamız gerekiyor. Sabrın sonu selamettir. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerimiz modern, güzel görünüme sahip bir mahalleye kavuşmuş olacaklar.” ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.