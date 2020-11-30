Teomanpaşa'ya doğalgaz

Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi'ne doğalgazı getirme sözünü yerine getirdi. Doğalgazla birlikte elektrik iletim hatları yer altına alındı. Şimdi mahallenin tüm sokaklarının asfalt ve kaldırımı yapılıyor.

İmara ve mülkiyet ilişkin sorunlarının çözülmesinin ardından gecekonduların yerine modern konutların yapıldığı mahallede, doğalgaz, elektrik, internet ve kanalizasyonla ilgili alt yapı çalışmaları tamamlandı. Belediyenin tıp merkezi ile 2 kreşinin bulunduğu, 3 yeni okulun yapıldığı ve bir anaokulun inşasının ise devam ettiği mahallenin, tüm yollarının asfalt ve kaldırımı da yenileniyor.

24 bin ton asfalt, 30 bin metrekare kaldırım

Fen İşleri Müdürlüğü, yenileme kapsamında geçtiğimiz yıl mahallenin, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nin kuzey bölümünde kalan sokaklarında asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştirmişti. Bu yıl da Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nin güney kısmında doğal gaz hattı ile elektrik iletim hatlarının yer altına alınması çalışmalarından dolayı bozulan yollarda asfalt ve kaldırım çalışması yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra geçtiğimiz günlerde asfalt çalışmasını başlatmıştı. Teomanpaşa Mahallesi'nde, 24 bin ton sıcak asfalt, 30 bin metrekare parke kaldırım, 20 bin metre de bordür taşı çalışması gerçekleştirilecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, mahallede devam eden asfalt çalışmasını 2. kez denetledi. Başkan Tütüncü, bürokratları ve Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir ile asfalt çalışmasının yapıldığı sokaklarda yürüyerek, incelemelerde bulundu. İşçilere kolaylıklar dileyen Tütüncü, iki nokta arasındaki kot farkını bulmaya yarayan Nivo cihazını kullanarak, yolları kontrol etti.

“Alt yapılar tamam sıra asfaltta”

Mahallenin mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözdüklerini belirten Tütüncü, “Bölgeye eğitim ve sağlık alanında kamu yatırımlarının gelmesi gerekiyordu. Çok şükür, bu yatırımların gelmesini sağladık. Teomanpaşa'ya, dönemimizde 3 tane okul inşa edilirken, anaokulunun yapımı ise devam ediyor. Belediyemizin iki kreşi ve tıp merkezi de mahallemizde bulunuyor. 3 ay önce ‘Teomanpaşa Mahallemize, doğalgazı getireceğiz' demiştik ve getirdik. Doğal gazla birlikte elektrik ve internet altyapı çalışmaları da tamamlandı. Şimdi bütün cadde ve sokaklarımızı asfaltla kaplıyoruz” dedi.