Terk edilmiş mermer ocağı rehabilite edilerek ağaçlandırıldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yıllar önce terk edilmiş bir mermer ocağını sosyal sorumluluk ve örnek teşkil etmek adına rehabilite ettirdi.

BAİB, Korkuteli'nde yıllar önce terk edilen mermer ocağını rehabilete ettirdi. Maden sahasından alınan mermerlerin oluşturduğu basamak şeklindeki alanlar kış aylarında iş makineleri ile toprakla kapatıldı ve tohumlama yapıldı. Ardından bugün düzenlenen törenle rehabilite edilen alana sedir ve çam ağacı fidanları dikildi. Alanda dikilen fidan sayısı 250'ye ulaşırken, tören öncesi rehabilitasyon alanına ormancılar tarafından ağaçlandırma için 50 kilo sedir, 30 kilo da kızılçam tohumu atıldı. Fidanların toprakla buluşmasının ardından can suyu verildi. Alana dikilen fidanların ve ekilen tohumların zarar görmemesi adına alan dikenli tel ile çevrildi. TİM Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, “Madencilik faaliyetleri geçicidir. Bugün burada madencilik faaliyeti sona eren ve Orman Bakanlığımıza teslim edilen alanda, fidan dikim törenindeyiz. Madencilik faaliyetleri dünyanın her yerinde doğada geçici bir yara açmaktadır. Fakat bunun devamında da rehabilitasyon sahası tamamlanacaktır. Arkamızda gördüğünüz alan da 10 sene sonra karşıdaki ormanlar gibi olacak” dedi.

Başkan Çetinkaya, “Orman Bakanlığı verilerine göre madencilik faaliyetleri, ormanların binde 3,9'unda gerçekleşiyor. Bir kısmı sık dokulu orman alanlarında iken bir kısmı da orman vasfında ama ağaçların seyrek olduğu yerlerde. Orman Bakanlığımız ülkemizdeki 20-21 milyon adet olan ağaç sayısını 23 milyon adete çıkardı. Ağaç varlığı ciddi şekilde artıyor. Bakanlığın, 2021 yılında madencilikten elde ettiği gelir 2,2 milyar TL. Biz de ağaçlandırmaya katkı sağlıyoruz. Rehabilitasyon sahalarına eleştiri var. Türkiye'de birçok saha rehabilite edildi. Çalışmalar sosyal medyadan paylaşılıyor. Flora ve fauna geri dönüyor, habitat geri dönüyor. Doğal yaşamın başladığını görüyoruz. Bu sosyal medyamızdan takip edilebilir” diye konuştu.

Madencilik ile doğa, çevre ve tarımın mutlaka karşı karşıya geleceğini ifade eden Başkan Çetinkaya, “Bizim tartışmamız gereken ikisinin nasıl yapılabileceğidir. Çevre ya da maden demeden, ikisini birlikte götürmektir. Bizler en az toplumun diğer kesimi kadar çevreci olduğumuzu iddia ediyoruz. Bu ve bunun gibi faaliyetleri yapacağız. Madencilik de ülkemize lazımdır. Maden hayattır, hayat madendir” şeklinde konuştu.

BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman ise, iyi niyet göstergesi olarak Antalya, Burdur ve Isparta illerinde de rehabilitasyon yapılacağını açıklayarak, “Burada bir çalışma yaptık. İade edilmiş sahayı rehabilite ederek Bakanlığımıza teslim ettik. Ağaçlandırıp, tohumlar ektik. Bizim tek derdimiz yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmak. İstihdam sağlayıp, ihracat yaparak, ülkemize döviz kazandırmak. Zaten 2014 yılı sonrasında açılan ocaklarda rehabilitasyon yapmak zorunlu hale geldi” dedi.

Başkan Alimoğlu ise, “Madenciler olarak, önce insan, sonra çevre, sonra da maden zihniyeti ile sürdürülebilir madencilik yapıyoruz. Doğa kadar madencilik de olmazsa olmaz. Madencilerin istihdamı, ihracatı ülkemiz adına önemli. Rehabilitasyon çalışması ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Fidan dikim töreninin ardından Türkiye Maden Sektör Kurulu Toplantısı, BAİB ev sahipliğinde Antalya'da yapıldı.

Korkuteli, Saklıkent yolunun 8. kilometresinde bulunan rehabilitasyon alanındaki fidan dikim törenine; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç, İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Dairesi Başkanı Ali Rıza Oktay, TİM Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, BAİB Başkan Yardımcıları Mustafa Küçükyaman ile Ramazan Keskin, BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Tekin, Ercan Akın ve Mahmut Alkan, BAİB TİM Delegesi Mehmet Özel, Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak, Korkuteli Orman İşletme Müdür Yardımcısı Tuncay Ayhan ve sektör temsilcileri katıldı.