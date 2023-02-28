Termesos Bulvarı kaldırımı yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi Termesos Bulvarı'nda kaldırım yenileme çalışması yapıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik bulvarın her iki yönündeki kaldırımlar hem kent estetiğine uygun hem de yayalar için güvenli hale getirilecek.

Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan caddelerde zamanla deforme olan kaldırımları yeniliyor. Bu çerçevede Muratpaşa İlçesi Termesos Bulvarı kaldırımları yenileniyor. Bulvar üzerindeki kaldırımların görme engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı yönünde vatandaşlardan gelen talebi ivedi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yapım işleri Şube Müdürlüğü bölgede teknik inceleme yaptı. Altyapı çalışmalarının verdiği tahribatlar, ağaç köklerinin parke taşlarını bozması ve ekonomik ömrünün tamamlamasından dolayı bulvarda çalışma başlatıldı.

Görme engelli iz yolu döşendi

Çalışmalar çerçevesinde görme engelli bireylerin de rahat ve güvenli bir şekilde yürümelerini sağlayacak 'görme engelli iz yolu' döşemelerini gerçekleştiriliyor. Kaldırım çalışmasında eskiyen kaldırımlar kent estetiğine uygun gri ve kırmızı renkli kare mineral tabakalı taşlarla yenileniyor. Yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca toplam 15 bin metrekare kaldırım ve bin metre bordur yenilemesi gerçekleştiriliyor.