Terminatör böcekler çam kese böceklerine karşı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen terminatör böcekler, ormanlık alanda ağaçlara zarar veren çam kese böceklerine karşı biyolojik mücadelede kullanılıyor.

Gazipaşa'da çam ağaçlarının gelişimine zarar veren çam kese böceğiyle mücadele için nisan ve mayıs aylarında ormanlık alana bırakılan ‘terminatör' olarak adlandırılan ‘calosoma sycophanta' böcekleri ormanları koruyor. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen binlerce ‘terminatör' böcek, bırakıldıkları ormanlarda ağaçlara zarar veren çam kese böceklerini yiyerek ormanları koruyor.

Bu yıl binlerce yararlı böceği doğaya bırakan Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, erişkin böceklerden laboratuvar ortamında larva alıyor. Larvalardan çıkan terminatör böcekleri, belli bir süre yiyim yaptıktan sonra çam kese böceği olarak bilinen ‘thaumetopoea pityocampa' zararlı böceklerinin bulunduğu alanlarda toprağa bırakılıyor. Zararlılarla mücadelede tamamen biyolojik yöntem izleniyor.