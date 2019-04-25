Terörle mücadeleden "Doğa Yürüyüşü" etkinliği

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencileri kanuna aykırı oluşumlar konusunda bilinçlendirmek amacıyla Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Antalya Valiliği koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yardımcı olmak, öğrencileri kanuna aykırı oluşumlar konusunda bilinçlendirmek, milli birlik ve bütünlüğü ön planda tutarak polis-öğrenci ilişkilerini kuvvetlendirmek, devletin ve Emniyet Teşkilatının her zaman öğrencilerin yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla yürütülmekte olan "Gençlerle Beraberiz" isimli proje kapsamında, Doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Akdeniz Üniversitesinde çeşitli fakültelerde öğrenim gören 53 öğrenci ve 5 personel olmak üzere toplam 58 kişi ile "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" adı altında Beydağları'nın yeşili ve Akdeniz'in mavisi eşliğinde Alacasu-Phaselis Antik Kenti ve Tekirova arası yaklaşık 7-8 kilometrelik parkurda turizm rehberi eşliğinde yapıldı.

Etkinlik sonrası öğrenciler, "Polis arkadaşlar çok ilgili çok duyarlılardı ama en güzeli de bize çok iyi arkadaşlık ettiler, bilirsiniz yol arkadaşı yoldan daha önemlidir. Gezi dışında söylenmesi gereken bir şey varsa ki bence gezi bahane, insanların ne kadar samimi ve içten olduğunu sizden gördüm. Diğer insanların hayatlarına dokunup onlarda birer tebessüm olarak kalabilmiş olan sizler bizim ve bu millet için paha biçilmez birer değersiniz. Sizlerin yerlerini doldurabilecek kimseler ancak sizden daha içten ve samimi olan taraflarınızdır" ifadelerinde bulundu.