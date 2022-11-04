Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Antalya'nın Kemer ilçesinde belediye tarafından 2021 yılında açılan Kemer Villa isimli ters ev ziyaretçi akınına uğruyor.

Kemer'e tatil için gelen yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı olan ters evi yılın ilk 10 ayında 12 bin 911 yerli, 3 bin 276 yabancı misafir olmak üzere toplam 16 bin 187 kişi ziyaret etti. Her şeyin ters inşa edildiği yapı, farklı simetri algısı ile ziyaretçilerinin hoş vakit geçirmesini sağlıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ters evin iç mimarisini merak edenler evi görmeye gelerek, içerisinde fotoğraf çekiyor. Ev, eğimli açısı nedeniyle daha evin girişinde baş dönmesi hissi yaşatıyor. Ters evi ziyaret eden misafirler, tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olduğunu görüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizme katkı sağlayan projeleri arasında yer alan ters evin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Ters evin özellikle Kemer'e ilk defa gelenlerin dikkatini çektiğine işaret eden Topaloğlu, "Atatürk projesi çerçevesinde parkımızın içerisine ters ev yapmıştık. Kemer'e yeni bir soluk kazandıran bu yapı, ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından çok sevildi. Ters evi bu yıl şu ana kadar 16 bin 187 kişi ziyaret etti. İlçe turizmine büyük katkısı oluyor. Kemer'e değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.