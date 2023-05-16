Ters yön kazasında araçlar hurdaya döndü: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yoldan gelen otomobil ile bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A.'nın kullandığı 07 LP 773 plakalı otomobil ile ters yönden gelen T.G.'nin kullandığı 07 S 2430 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil çarpıştı. Her 2 aracın da hurdaya döndüğü kazada, araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Z.E. ve H.G. yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir aracın kavşaktan geçebilmek için ters yönde uzun süre beklediği ve harekete geçmesinin hemen ardından otomobille çarpışması yer aldı.