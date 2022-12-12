Ters yönde ilerleyen otomobil, kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ters yönde seyir halinde olan otomobil, kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan 400 Karayolu'na çıkan ve ters yönde ilerleyen Mehmet Emin Ç.'nin kullandığı 07 N 0896 plakalı otomobil, Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Şadiye Ü. idaresindeki 07 AVP 563 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Emin Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla Alanya Alaaddin Keybukat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.