Tersanedeki yangından, yapımı devam eden lüks yat kaçırıldı

Antalya'da dün Serbest Bölge'deki tersanede çıkıp şehrin üzerini adeta kara bulutlarla kaplayan yangında, yapımı devam eden lüks bir yatı kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.

Dün saat 17.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir tersanede çıkan ve içerisinde tekne yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin de yanmasıyla güçlükle söndürülen yangında, yeni görüntüler ortaya çıktı. Havadan, karadan 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınabilen yangında tersane içerisindeki yapımı devam eden lüks bir yat, yat iskeletindeki tekerlekli sistem ve fabrika çalışanlarının forklift desteğiyle alevlerden uzaklaştırıldı. Yine söndürme çalışmaları devam ederken, yanan fabrikanın yakınında da yapımı biten lüks teknelerin yer aldığı görüldü.

Yangında işletmede büyük çaplı zarar oluşurken, kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu.