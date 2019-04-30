İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tescilli güzeller Dosso Dossi podyumunda

Haziran ayında Antalya’da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show’da tescilli güzeller Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Şevval Şahin de podyumda yürüyecek.

Haziran ayında Antalya'da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show'da tescilli güzeller Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Şevval Şahin de podyumda yürüyecek. 12 Haziran'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'da ünlü top model Bar Refaeli, Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy podyuma çıkacak.


Koreografisini Yasin Soy'un üstlendiği Dosso Dossi Fashion Show'da Miss Turkey 2015 Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 Şevval Şahin de podyumda yürüyecek. Podyum, Expo Center'da kurulacak.


30 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin geleceğe şovda, yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken görev alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.